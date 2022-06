Ob 11. uri kolesarite z nami #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jutro na Planetu vsak delavnik od 8. do 10. ure na Planetu. Vsako jutro pa smo z vami tudi v živo s kolesarske etape Mihe Deželaka, ki zbira sredstva za socialno ogrožene otroke. Letos akcija poteka že osmo leto, koliko denarja se bo nabralo, pa bomo izvedeli v petek, ko se akcija konča.

Deželak Junak je na svoji dobrodelni ekspediciji po Sloveniji že točno teden dni. Verjamemo, da je že kar precej utrujen, saj je za njim na stotine prevoženih kilometrov. Vse te napore zmore tudi zaradi vrhunske ekipe, ki mu stoji ob strani, dodatno spodbudo pa vsako jutro dobi tudi od naše jutranje ekipe. Tokrat se mu je na terenu pridružila novinarka in voditeljica oddaje Jutro na Planetu Manja Stević.

Ob 11. uri se nam lahko v Valburgi pridružite tudi vi. Z Deželakom bosta kolesarila tudi voditelja oddaje Jutro na Planetu Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa. Pridite podpret kolesarje in samo akcijo, Deželak je vedno vesel navijačev, finančno pa mu lahko do cilja pomagate tudi z donacijo ob progi ali z besedilnim sporočilom POMAGAM1 ali POMAGAM5 na 1919.

Več utrinkov z jutranjega kolesarjenja si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Tudi jutri bomo v živo z vami, kje se bo Deželak ustavil tokrat, pa izveste v oddaji Jutro na Planetu. Vsak delavnik ob 8. uri na Planetu.

