Gostilna pri Kolovratu, nekoč in danes

Kot tip stavbe se uvršča med plemiške hiše z zasnovo iz 17. stoletja s prezidavami v 18. in 19. stoletju. Stavba je trodelna, predstavlja eno kvalitetnejših arhitektur iz 17.stoletja v tem delu Stare Ljubljane.

Gostilna Pri kolovratu v letih 1920-1930; vir: Nadškofijski arhiv, Krekov trg

V 19.stoletju je Gostilna Pri kolovratu štela med stalne goste pesnika Frana Levstika, opernega pevca Josipa Nollija, prvega slovenskega župana Petra Grassellija, znanega sodnika Kuralta.

Najbolj poznana pa je bila gostilna za časa med obema vojnama kot glavno zbirališče penatov.

Ustanovitelj druščine Penatov je bil nevropsihiater Alfred Šerko. Poleg Šerka so bili v druščini tudi književniki Oton Župančič, Igo Gruden, Pavel Golia, Ciril Kosmač, Fran Albreht, Juš Kozak, Ivan Prijatelj, Izidor Cankar, slavist Matija Šmalc, biolog Pavel Grošelj, literarni kritik Josip Vidmar, Lili Novy, včasih tudi Alma Karlin, literarni zgodovinarja Avgust Pirjevec in Joža Glonar, slikarji Maksim Gaspari, Niko Pirnat, Božidar Jakac, skladatelji Anton Lajovic, Marjan Kozina, Slavko Osterc. Vsako soboto pa je na delovnih sestankih snoval novo popotresno Ljubljano tudi arhitekt Jože Plečnik.

Družba penatov v gostilni Pri kolovratu po odkritju spominske plošče Andreju Smoletu, leta 1926 (Vir: NUK).

Zunanja fasada gostilne Pri kolovratu med obema vojnama, za časa penotov (Vir: zbirka družine Kuclar).

Gostilna Pri kolovratu leta 1968 (Vir: Arhiva Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije).

Gostilna Pri kolovratu 1981 (Vir: Arhiv Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije).

Danes, v letu 2020, pa gostilna še vedno ohranja kulturno noto. Novi mladi skrbniki organiziramo glasbene, pevske, literarne večere. Spomladi zaživi tudi dvoriščni baročni atrij, kjer lahko v čudovite ambientu poslušate različne koncerte.

Kot gostilna smo preko MOL-a od leta 2018 vključeni v Čebeljo pot. V sodelovanju s Srednjo šolo za gastronomijo in turizem Ljubljana so za nas dijaki skreirali sladico z lokalnim medom. Prav ta sladica, Kolovratova medena strjenka, pa je postala naša najbolj prodajana.

V Kolovratu imamo poudarek na slovenski domači hrani, k nam lahko pridete na golaž, na vampe, na ričet. Vsak dan, tudi čez vikend, nudimo kosila, seveda pa si lahko izberete tudi kaj iz jedilnega lista.

