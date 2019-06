Poškodovanega tekmovalca bo zamenjal brat #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bližamo se četrtfinalu in danes je na vrsti zadnje tekmovanje v Istri. V oddaji se za naziv najbolj fit družine poteguje še šest družin, ki so razdeljene v dve skupini. Nocoj se bosta s hrvaško družino Buza pomerili kar dve slovenski družini, Podobnik in Jarc, a slednji bodo v nekoliko drugačni postavi.

Jernej se je namreč poškodoval in zato ga bo zamenjal brat Janže. Vsi se sprašujejo, ali je dovolj močan, da bo zamenjal brata, ki si je skupaj s preostalimi člani družine pridobil naziv Leteči Jarci. Sicer pa družine danes čakajo trije izzivi, pri čemer bo en izziv opravljal zgolj en član družine. Koga in zakaj bosta izbrala trenerja?

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

