Dan po izpadu iz šova ugotovila, da je noseča #video

Tokratni dvoboj v Eliminatorju je bil najbolj napet do zdaj. Križmanovi so za las ugnali družino Takač, ki pa je že dan po izpadu iz šova prejela veselo novico. "Ta šov dela čudeže," je povedala mama.

Na zloglasni rampi v šovu Fittest Family, ki odloča, katera od družin bo morala zapustiti šov, sta se tokrat pomerili slovenska družina Križman in hrvaška družina Takač. Napetost bi lahko rezali z nožem, saj so o zmagovalcu dobesedno odločale stotinke. Več v videu.

Mama Jasmina iz družine Takač se je mučila pri vzpenjanju na rampo, na koncu pa zaradi izčrpanosti celo bruhala, zaradi česar je morala posredovati zdravniška služba. Za slabost pa bi bilo lahko krivo še nekaj. Že dan po izzivu je družina Takač namreč izvedela nepričakovano, a zelo veselo novico.

Dan po izpadu iz šova vesela novica

"Zdaj lahko povem, da sem dan po tem izzivu izvedela, da sem noseča. Vsi smo navdušeni. Z možem sva namreč že dolgo časa poskušala dobiti še enega otroka, vendar nama to ni uspelo. Ta šov dela čudeže. Verjamem, da se je to zgodilo, ker so bile naše misli povezane in smo bili sproščeni. Presrečna sem in nosečnost poteka brez zapletov," je povedala Jasmina.

Nika Fleiss in Jasmina Takač

Novica o Jasminini nosečnosti je močno presenetila tudi trenerko družine Takač Niko Fleiss. "Nika je bila najprej v paniki in se mi nenehno opravičevala, ker je kričala, ko sem se poskušala povzpeti na rampo. Ampak sama tega nisem jemala kot grajo, ampak kot spodbudo. Neprestano je ponavljala, da ni vedela, da sem noseča, zato sem ji rekla, da tega tudi sama nisem vedela," je v smehu povedala presrečna nosečnica.

