Borba do zadnjega: tekmovalka morala poiskati zdravniško pomoč #video

V šovu Fittest Family smo bili včeraj priča najbolj izenačenemu izločilnemu dvoboju do zdaj. Da je med slovensko družino Križman in hrvaško res potekala bitka do zadnjega atoma moči, dokazuje tudi dejstvo, da je po končanem dvoboju ena od tekmovalk potrebovala zdravniško pomoč.

Najbolj izčrpani sta do zloglasne rampe prišli dekleti iz obeh družin Jasmina Takač in suzana Križman. Nekaj več moči je naposled zbrala Suzana in družino Križman popeljala v nadaljevanje tekmovanja. Jasmina pa je bila po koncu dvoboja tako izmučena, da so ji pomoč morali nuditi reševalci na prizorišču.

