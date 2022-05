Vse, česar še ne veste o Heathu Ledgerju!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 22. uri bo na Planetu grozljivi triler Peklenski red (The Order) s Heathom Ledgerjem v vlogi mladega duhovnika, ki ga pošljejo v Rim, da bi raziskal grozljivo smrt vodje njegovega reda. O igralcu, ki je mnogo let prezgodaj zapustil ta svet, si lahko v nadaljevanju preberete deset zanimivosti, ki jih gotovo še ne poznate!

1. To je bila njegova prva igralska vloga.

Heath Ledger se je v vlogi igralca prvič preizkusil že pri 10. letih, ko je v osnovni šoli nastopil v vlogi Petra Pana.

2. On in njegova sestra sta bila poimenovana po knjižnih junakih.

Heath Ledger in njegova sestra Kate sta bila poimenovana po knjižnih junakih. Starša sta navdih dobila iz knjige Viharni vrh (Wuthering Heights).

3. V tem filmu je igralcu med poljubom skoraj zlomil nos.

Heath Ledger je v glavni vlogi nastopil tudi v filmu Gora Brokeback (Brokeback Mountain). V njej je igralcu ob bok stopil tudi Jake Gyllenahaal, s katerim sta se morala v filmu poljubiti. Med snemanjem tega prizora je Heath soigralcu skoraj zlomil nos.

4. To je bila njegova prva glavna vloga v seriji.

Heath Ledger se je na televizijskih zaslonih prvič pojavil v vlogi homoseksualnega kolesarja v seriji "Sweat."

5. V tem filmu je prvič nastopil v glavni vlogi.

Heath Ledger se je v glavni vlogi prvič predstavil v filmu 10 razlogov, zakaj te sovražim (10 Things I Hate About You). Na avdiciji je prekosil dva slavna igralca: Ashtona Kutcherja in Josha Hartnetta.

3. Tega igralca je oboževal!

Heath Ledger je bil velik oboževalec Chucka Norrisa.

7. Za ta film je ličenje svojega junaka dizajniral kar sam!

Heath Ledger je požel še večjo slavo, ko je v filmu Vitez teme (The Dark Knight) nastopil v vlogi Jokerja. Masko svojega lika, ki je danes tako opevana po svetu, pa je Heath oblikoval kar sam.

8. Ni bil samo izvrsten igralec, saj je blestel tudi v šahu!

Heath Ledger se je na filmskem platnu vedno izvrstno izkazal, prav tako pa je blestel tudi pri šahu, saj je svoj prvi turnir osvojil že pri 10. letih.

9. Tudi oskarja je sicer prejel, a žal prepozno.

Heath Ledger je svojo nominacijo za prestižno nagrado prejel ravno leto po svoji smrti. Oskarja je naposled za stransko vlogo v filmu Vitez teme (The Dark Night) tudi prejel, a žal prepozno, da bi lahko sam izkusil srečo ob prejemu te prestižne nagrade.

10. Dan po smrti je bil…

Heath Ledger je umrl 22. januarja 2008 v New Yorku. Dan po njegovi smrti pa je bil igralec drugo najpogostejše iskanje na Googlu.

