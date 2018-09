V filmu Kingsman: Tajna služba nastopa tudi Slovenec

Ljubljančan Andrei Lenart, ki je v Londonu študiral filmsko in televizijsko produkcijo, ima že kar nekaj izkušenj s snemanjem visokoproračunskih akcijskih filmov. Zaupali so mu tudi eno od vlog v Vojni zvezd: Sila se prebuja, kjer je upodobil uporniškega vojaka. A kot je lani povedal v oddaji Dan., mu še več pomeni nastop v filmu Kingsman: Tajna služba, ker je imel "vsaj en stavek". Čeprav se pojavi le v enem prizoru, pravi, da je bila izkušnja neverjetna.

Andrei Lenart v filmu Kingsman: Tajna služba

"Konec koncev pogledaš tisti frame, pa si videl vse," je povedal in dodal: "Zame osebno pa je bila to neverjetna izkušnja in mislim, da mi bo pomagalo za naprej - kot referenca in kot sama izkušnja."

Kot je v intervjuju za oddajo Dan. na Planet TV med drugim poudaril Andrei Lenart, se danes zaveda, da je bila pot v London izbira, ki se mu je še kako obrestovala. "Če se ne bi odločil za študij filmske in TV-produkcije v Londonu ter se preselil tja, potem preprosto ne bi doživel vseh stvari, ki sem jih v teh štirih letih," je povedal igralec z rojstnim imenom Lenart Černilogar.

Lenartovo ime lahko v odjavni špici filma Kingsman: Tajna služba poiščete že v nedeljo ob 20.00, ko bo na Planet TV tv-premiera tega odličnega celovečerca, ki so ga pohvalili tako filmski kritiki kot gledalci.

