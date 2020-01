V 30 dneh posnel enega najbolj uspešnih francoskih filmov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoska komedija Taksi, ki jo je leta 1998 posnel legendarni Luc Besson, je hitro postala kultna in sprožila kar štiri nadaljevanja, po njej pa so posneli tudi ameriško različico s Queen Latifah in Jimmyjem Fallonom. Morda najbolj uspešna francoska franšiza je s prvimi tremi filmi po svetu zaslužila kar 200 milijonov ameriških dolarjev.

Za snemanje uporabili kar 110 avtomobilov

Zanimivo je, da je scenarij za uspešnico Besson napisal v pičlih 30 dneh, ko je čakal, da studio prižge zeleno luč za snemanje Petega elementa (The Fifth Element).

Tudi samo snemanje je trajalo le 30 dni, kar je za film s tako zahtevnimi dirkalnimi prizori zelo skromen časovni okvir. Za snemanje so sicer uporabili kar 110 avtomobilov, v eni od svojih prvih vlog pa v filmu igra tudi oskarjevka Marion Cotillard.

Zgodba govori o Danielu, nekdanjem dostavljavcu pic, ki trenutno dela kot taksist in sanja o tem, da bi postal voznik formule 1. S prehitro vožnjo nenehno jezi policijo, hkrati pa svojim potnikom omogoča nepozabno doživetje. Ko ga policisti končno le ujamejo zaradi prehitre vožnje, mu grozi odvzem vozniškega dovoljenja. Da se to ne bi zgodilo, mora pomagati nesrečnemu policijskemu inšpektorju Emilienu, ki nima vozniškega dovoljenja, pri lovljenju bančnih roparjev. To je za Daniela kot naročeno, saj lahko tako poteši svojo potrebo po hitri vožnji, vendar mora ob tem rešiti tudi zvezo z lepo Lilly.

Akcijska komedija Taksi bo na Planetu v sredo, 1. januarja, ob 20. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.