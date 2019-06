To nas čaka v zadnjem delu Ženske

Čustvena turška serija Ženska je navdušila gledalce, ki so zvesto spremljali usodo Bahar in njene družine. Zadnji del druge sezone bo na sporedu že ob 19. uri, ustvarjalci pa napovedujejo tudi tretjo sezono, vendar se snemanje še ni začelo. Igralci se po uspešni sezoni trenutno sproščajo na dopustu.

Kaj nas čaka v finalni epizodi sezone?



Širin, ki jo je bil oče vrgel iz hiše, išče streho nad glavo; poskusila je že pri Suatu, ki pa jo je zavrnil, zato se tokrat nariše pred Baharinimi vrati, kjer kajpada naleti na gluha ušesa; preostane ji le še Emre, in ta jo seveda z veseljem sprejme, toda nekdo poskrbi, da se njeni načrti v hipu sesujejo v prah …



Napeto srečanje Nezirja, Suata, Azmija in Munirja se izteče skrajno dramatično, saj dva izmed njih obležita v mlaki krvi … Smrtne žrtve pa terja tudi grozljiva prometna nesreča, ko se težak tovornjak z vso silo zaleti v avto, v katerem so Bahar, Sarp, Hatice in Arif …

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.