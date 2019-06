To je najtežji film, ki ga je Reese Witherspoon posnela

Reese Witherspoon je pravice za filmsko upodobitev avtobiografskega romana Cheryl Strayed kupila kar tri mesece pred izdajo knjige, saj je izvod dobila predčasno in ga prebrala v manj kot enem dnevu. Že naslednje jutro je poklicala Cheryl in se pogovorila z njo, nato pa je za pisanje scenarija najela pisatelja Nicka Hornbyja, ki sta mu prirejena scenarija za Šolo za življenje (An Education) in Brooklyn prinesla nominaciji za oskarja. Režijo je prevzel Jean-Marc Vallée (Mlada Viktorija, Klub zdravja Dallas), s katerim je kasneje sodelovala tudi pri seriji Velike male laži (Big Little Lies).

Reese v nekaterih prizorih filma Divja nastopa popolnoma brez ličil.

Pred kamero brez kančka ličil

Čeprav je Reese zaslovela predvsem z vlogami v romantičnih komedijah, v katerih ni veliko preklinjanja, prizorov spolnosti ali drogiranja, pa v filmu Divja (Wild) počne vse troje, za nameček pa je v njem večinoma popolnoma nenaličena. "To ni bila moja odločitev. Jean-Marc Vallée mi je rekel, da noče, da bi nosila ličila," je povedala igralka in dodala, da je režiser na snemanju zakril vsa ogledala, saj se tudi Cheryl ni videla skoraj sto dni.

Film sledi ženski, ki se po izgube mame, družine in sebe odloči spremeniti svoje življenje. Brez pohodniških izkušenj se odpravi na skoraj 1.800 kilometrov dolgo Pacifiško gorsko pot, ki vodi skozi puščave, prek zasneženih vrhov in nedotaknjenih gozdov zahodnega roba ZDA. Pot je bila izjemno težka in tudi snemanje filma ni bilo lahko. Reese je povedala, da jo je film izčrpal tako fizično kot psihično: "Brez pretiravanja je bil to najtežji podvig v moji karieri."

Izkušnja pa se je izplačala, saj rezultat ni le odličen film, ampak je bila igralka nominirana tudi za oskarja, zlati globus, bafto in nagrado igralskega ceha. Nominacijo za oskarja si je prislužila tudi stranska igralka Laura Dern, s katero sta se spoprijateljili in kasneje sodelovali tudi pri seriji Velike male laži.

Film Divja (Wild) si lahko na Planetu ogledate v soboto, 22. junija, ob 21.45.

