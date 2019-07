To je beseda, ob kateri Benedicta Cumberbatcha spreleti groza #video

Nobenega dvoma ni, da ima Benedict Cumberbatch veliko izjemnih talentov. Igralec, ki je bil nominiran za oskarja za glavno vlogo v filmu Igra imitacije in navdušil v mnogih drugih vlogah, ima, kot kaže, eno manjšo in zelo nenavadno napako. Preglavice mu namreč povzroča beseda pingvin.

Leta 2009 je bil Cumberbatch pripovedovalec v dokumentarnem filmu, imenovanem Južni Pacifik, v katerem je govoril o divjih živalih na otokih v južnem Pacifiku, med njimi tudi o kraljevih pingvinih. Zdi pa se, da ta beseda zelo težko zdrsne z njegovega jezika in zato je namesto besede penguin (ang. za pingvina) nezavedajoč se svoje napake, neprestano govoril "pengwings" ali "penglings".

Zaradi tega je postal tarča posmeha, v eni od pogovornih oddaj pa je celo priznal, da ga je zdaj te besede na smrt strah.

"Zanimivo je, da tega nisem snemal sam v studiu. Zraven so bili strokovnjaki s tega področja in ustvarjalci filma, pa me ni nihče opozoril, da je karkoli narobe," je v smehu povedal igralec. Zanimivo je, da so tudi kasneje pingvini ostali močno povezani z njim. Dobil je vlogo v animiranem filmu Pingvini z Madagaskarja, kjer je glas posodil volku. Pingvini z Madagaskarja

V animiranem Pingvini z Madagaskarja tudi John Malkovich

V izvirniku je risanim junakom glas posodilo še eno zvezdniško ime. John Malkovich, ki so ga liki iz filma takoj navdušili, je z veseljem prevzel vlogo hudobne hobotnice. "Mislil sem si, da je ideja o igranju hobotnice popolna. Ljudje radi vidijo, da igram zlobneža. Tako pač je. Če igram dobrega čarovnika, nikogar ne zanima."

V slovenski različici, ki si jo boste v soboto lahko ogledali na Planetu, pa bodo risanim junakom glasove posodili Jan Bučar, Uroš Smolej, Igor Potočnik, Primož Ekart, Andrej Murenc in Boris Kerč.

