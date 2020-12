Film Povratnik: tako so posneli kultni prizor z medvedom #video

Jasno je, da za prizor niso uporabili pravega medveda. To vlogo je odigral skoraj dva metra visoki in sto kilogramov težki kaskader Glenn Ennis, ki se je v podivjano zver prelevil s pomočjo modre obleke in računalniških učinkov. V prizoru, kjer medved DiCapriu stopi na glavo, je igralec sam kaskaderja prosil, naj to stori.

Glenn je še povedal, da je bila njegova vloga fizično zelo naporna, saj je moral vzdigovati igralca in ga premetavati po prostoru. Njun boj je bil tudi v resnici silovit, zato so bili kaskader in vsi drugi na snemalnem prizorišču prepričani, da je DiCaprio res v bolečinah, čeprav ni bilo tako. Več v videu spodaj.

Veliko vlogo v filmu so odigrali tudi oblikovalci filmske maske, ki so skrbeli, da so rane in druge posledice bojev delovali čim bolj realistično. Nanašanje maske in protetičnih delov glavnemu igralcu po celem telesu je trajalo kar štiri ure in pol. Kako je potekala izdelava maske, si lahko pogledate v spodnjem videu.

Pustolovsko dramo Povratnik si na Planetu lahko ogledate NOCOJ ob 20. uri na Planetu. V torek ob 21. uri pa ne zamudite nove pustolovščine v oddaji Preživetje v divjini, kjer tekmovalca čaka ekstremno vojaško urjenje.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.