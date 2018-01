Sobotna premiera: Kako izuriti svojega zmaja 2

FILM

Minilo je pet let, odkar je se je mladi junaški Viki spoprijateljil z ranjenim zmajem in za vedno spremenil odnos prebivalcev Otoka gumpcev do teh ogenj bruhajočih živali. Medtem, ko vaščani uživajo v zabavnih tekmah z zmaji, Viki s svojim letečim prijateljem raje raziskuje nova ozemlja ...

How to Train Your Dragon, 2014

TV-PREMIERA

V soboto, 3. februarja, ob 20.00 na Planet TV

Animirani film

Režija: Dean DeBlois

Glasovi: Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard Butler, Johan Hill, America Ferrera

Sinhronizacija: Primož Forte, Urška Hlebec, Dani Bavec, Gojmir Lešnjak, Neža Buh

Zgodba:

Minilo je kar nekaj let, odkar sta mali neustrašni Viki in njegov zmaj Brezzobi poskrbela za mir med zmaji in Vikingi. Toda med tem, ko vaščani uživajo v zabavnih tekmah z zmaji, Viki s svojim letečim prijateljem raje raziskuje nova ozemlja. Po zavrnitvi očetove želje, da bi prevzel vlogo poglavarja, Viki odleti na dolgo potovanje, med katerim naleti na skrivnostno ledeno votlino s številnimi nepoznanimi zmaji. Ker želi zlobni lovec na zmaje izkoristiti odkritje za stvaritev uničujoče vojske, s katero bi si pokoril cel svet, čaka Vikija in njegove prijatelja nova nepozabna pustolovščina ...

Film ima na spletni strani IMDb oceno 7.8 in je bil nominiran za oskarja, prejel pa je zlati globus za najboljši animirani film.

