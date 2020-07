Selena Gomez in Justin Bieber skupaj v zaporu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planet PLUS si lahko nocoj ob 20. uri ogledate najstniško komedijo Porednice (Behaving Badly), v kateri eno od glavnih vlog igra Selena Gomez. Pozorni gledalci pa bodo v prizorih iz zapora opazili tudi njenega tedanjega spremljevalca Justina Bieberja.

Komedija Porednice (Behaving Badly) govori o 18-letnem Ricku Stevensu (Nat Wolff), ki bi naredil vse, da bi osvojil srce priljubljene Nine Pennington (Selena Gomez), dekleta njegovih sanj. Da bi postala njegova punca, se mora uspešno prebiti mimo njenega nekdanjega fanta, matere njegovega najboljšega prijatelja, maničnega lastnika striptiz kluba, perverznega ravnatelja in razuzdanega duhovnika. Kdo je rekel, da je ljubezen lahka?

Selena Gomez je bila med snemanjem filma v razmerju z Justinom Bieberjem, ki je zvezdnico obiskal tudi na prizorišču in se na kratko pojavil v prizoru, ki je potekal za zaporniškimi rešetkami.

Justinov obisk je naredil velik vtis tudi na druge igralce. "Zelo je bil sproščen," je povedala soigralka Elisabeth Shue, katere takrat 6-letni sin je bil pevčev velik oboževalec. "Skoraj bi mu povedala nekaj o tem, vendar sem si potem mislila, da mu takšne stvari verjetno pripovedujejo vsi na svetu," je povedala Elisabeth, ki je bila za film Zbogom, Las Vegas (Leaving Las Vegas) nominirana za oskarja.

Elisabeth Shue in Nat Wolff v Porednicah Foto: IMDb

Igralka je bila navdušena tudi nad Seleno. "Zelo je prizemljena in predana delu, resnično ji ni vseeno. Skupaj odigrava en zelo dober prizor, v katerem je moj lik vzel ekstazi, tako da sem Seleno pravzaprav prvič spoznala na ekstaziju," je povedala v smehu.

V komediji, ki bo na Planet PLUS v četrtek ob 20. uri, igra kar nekaj znanih imen, poleg Selene in Elisabeth tudi Mary-Louise Parker, Dylan McDermott Heather Graham,Cary Elwes, Jason Lee in Gary Busey.

Porednice bodo na Planet PLUS v četrtek ob 20. uri, ponovitev pa bo na Planet 2 v petek ob 18. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.