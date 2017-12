Prvi dan novega leta z Mogočnim Ozom

Film

Oz the Great and Powerful, 2013

V ponedeljek, 1. januarja, ob 14.45 na Planet TV

Pustolovski družinski film

Režija: Sam Raimi

Igrajo: James Franco, Michelle Williams, Rachel Weisz, Mila Kunis, Zach Braff

Zgodba:

Režiser trilogije Spider-Man nam v osupljivem vizualnem spektaklu predstavlja zgodbo o tem, kako je sloviti čarovnik prišel v deželo Oz. Cirkuški čarodej dvomljivega slovesa Oscar si želi slave in občudovanja, zato se vkrca na balon in zapusti Kansas. S pomočjo skrivnostnega tornada pristane v čarobni deželi Oz, kjer lahko s pomočjo svojih magičnih veščin doseže vse, kar si je želel. Toda tri čarovnice niso prepričane o njegovih močeh in Oscar se kmalu znajde sredi srditega boja za oblast v deželi, polni nepredstavljivih bitij in neverjetnih čudes.

