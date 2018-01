Premiera meseca: Labirint

FILM

Thomas se znajde v koloniji mladeničev, in to brez spomina. Kmalu izve, da so vsi ujeti v labirint, kjer morajo združiti moči, če želijo pobegniti.

The Maze Runner, 2014

PREMIERA MESECA

V nedeljo, 4. februarja, ob 21.05 na Planet TV

Akcijski film

Režija: Wes Ball

Igrajo: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter, Patricia Clarkson

Zgodba:

Thomas se prebudi v dvigalu in se ničesar ne spomni. Znajde se v svetu 30 najstnikov brez spomina, ki so se naučili preživeti in postavili svoja pravila v povsem zaprtem okolju, kjer morajo sami poskrbeti zase. Vsakih 30 dni prispe nov mladenič, skupina pa že tri leta išče način, kako bi zbežala skozi labirint (ki ga nadzirajo pošastni kiborgi). Skoraj že opustijo upanje, ko prejmejo sporočilo, da se bo njihov svet spremenil. Fantje se razdelijo v dve skupini: eni so pripravljeni tvegati življenje, da bi pobegnili, drugi pa hočejo ostati in preživeti.

