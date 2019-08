Poskušal voziti kot Ace Ventura in se zaletel v drevo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nenavaden dogodek se je zgodil lanskega decembra v ameriški zvezni državi Nebraska. Voznik avtomobila je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in najprej trčil v drevo na dvorišču, nato pa ga je odbilo še v zid. Povzročitelj nesreče, ki je bil tudi pod vplivom alkohola, je s kraja nesreče pobegnil.

Ko so ga policisti nazadnje izsledili, jim je navedel precej nenavaden razlog z neljubi dogodek. Dejal jim je, da mu brisalci niso delovali in ni videl skozi sprednje vetrobransko steklo, zato je bil primoran voziti kot Ace Ventura (z glavo skozi stransko šipo). Očitno pa tak način vožnje ni tako preprost, kot je videti v filmu, v katerem Ace Ventura tako vozi zaradi razbite sprednje šipe.

Še nekaj zanimivosti o filmu Ace Ventura: Nori detektiv

Poleg te bizarne zgodbe film premore še kar nekaj zanimivih dejstev. Jim Carrey recimo ni bil prva izbira za glavno vlogo. Najprej so jo ponudili Ricku Moranisu, vendar jo je zavrnil in raje sprejel vlogo v filmu Kremenčkovi. Ustvarjalci so razmišljali tudi, da bi glavno vlogo odigrala ženska. V tem primer bi bila prva izbira Whoopi Goldberg.

Jim Carrey in Courtney Cox

Neverjetno se sliši tudi, da je bilo med snemanjem filma najbolj znano ime v zasedbi igralec Tone Loc. Carrey je bil v tistem času še vedno samo član zasedbe serije In Living Color. Serije Prijatelji, v kateri je blestela Courtney Cox, pa sploh še niso predvajali. Njena soigralka v omenjeni seriji Jennifer Aniston je nekoč dejala, da je prav ona Courtney prva prinesla videokaseto s filmom Ace Ventura: Nori detektiv in želela, da bi si ga skupaj ogledali, vendar je Courtney to odločno zavrnila.

Courtney Cox pa v tem filmu sploh ne bi zaigrala, če bi vlogo pred tem sprejela Lauren Holly. Ta se je nato še istega leta vendarle odločila sodelovati z Jimom Carreyjem. Skupaj sta blestela v še eni komični uspešnici Butec in butec.

Odbito komedijo Ace Ventura: Nori detektiv (Ace Ventura: Pet Detective) si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 20. uri na Planetu.

