Tega o kultnem filmu Hitrost verjetno niste vedeli

Akcijski film s Keanujem Reevesom in Sandro Bullock, ki si ga lahko ogledate nocoj ob 19.45 na Planetu, je bil nagrajen z dvema oskarjema in velja za enega izmed najbolj kultnih akcijskih filmov. Tu pa lahko preverite nekaj dejstev, ki jih o filmu morda še niste vedeli.

1. Film Hitrost je imel na začetku precej drugačno igralsko zasedbo

Ena največjih tekmic Sandre Bullock za vlogo Annie je bila voditeljica pogovornega šova Ellen, Ellen DeGeneres. Ellen so ustvarjalci obljubili, da bo njena vloga komična, vseeno pa naj bi vlogo v filmu zavrnila, ker je upala, da bo postala del zasedbe takrat novo nastajajoče in vsem dobro poznane humoristične nanizanke Prijatelji (Friends). Tudi Keanu Reeves je vlogo Jacka dobil šele po tem, ko sta jo predhodno zavrnila Jeff Bridges in Johnny Depp.

2. Sandra Bullock se je pred snemanjem filma morala naučiti voziti avtobus

Sandra je vozniški izpit za avtobus uspešno opravila že v prvem poskusu. Kljub izpitu pa je vožnjo v filmu morala prepustiti kaskaderju, ki je avtobus upravljal s sedeža za njo, v nekaterih prizorih pa je voznik sedel celo na strehi avtobusa.

3. Zaradi Reevesove pričeske skoraj prestavili začetek snemanja

Režiser Jan de Bont je pred začetkom snemanja igralca Keanuja Reevesa prosil, da se ostriže zelo na kratko, saj je s tem hotel doseči bolj robat videz glavnega junaka. To pa ni prepričalo odgovornih pri produkcijski hiši 20th Century Fox, ki so celo želeli prestaviti začetek snemanja in počakati, da Reevesu lasje ponovno zrastejo.

4. Z avtobusom so resnično skočili več kot trideset metrov

Za potrebe prizora so zgradili posebno rampo, proti kateri je avtobus z voznikom kaskaderjem drvel s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro. Pri tem je avtobus poletel več kot šest metrov visoko. S tem je presenetil celo ustvarjalce filma, zato avtobus v filmu za nekaj trenutkov ni povsem v kadru.

5. Prvotno je bil za režiserja filma predviden Quentin Tarantino

Quentin Tarantino je režiranje filma zavrnil in se namesto Hitrosti lotil snemanja filma Šund (Pulp fiction), ki je prav tako postal eden izmed najbolj kultnih filmov vseh časov.

Kultni akcijski film Hitrost, ki ima na spletni strani IMDb oceno 7,2

