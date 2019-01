Oskarjevka spregovorila o svojih golih prizorih v filmu Bralec #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kate Winslet je v filmu Bralec (The Reader), za katerega je prejela tudi oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo in ki si ga boste na Planetu PLUS lahko ogledali danes ob 20. uri, morala nekajkrat odvreči vsa svoja oblačila. In kakšni občutki prevevajo igralce, ko se morajo sleči pred kamerami?

Filmska igralka Kate Winslet je povedala, da se v pripravah na snemanje golih prizorov v filmu Bralec (The Reader), v katerem se zaplete v strastno razmerje z mlajšim moškim, ni potila v fitnesu. "Zame je bilo pomembno, da sem videti resnična. Res ne verjamem v to, da bi morali biti igralci in igralke videti popolno."

Kate Winslet je oskarja osvojila po šestih nominacijah za to nagrado,

43-letnica je dodala, da jo je sicer težko spraviti v zadrego in da kot igralka verjame, da se je včasih treba pred kamero tudi popolnoma razgaliti, vseeno pa je snemanje intimnih prizorov z Davidom Krossom, igralcem, ki je od nje mlajši kar 15 let, zahtevalo kar veliko vaj. "Med snemanjem prizorov s takšno stopnjo intimnosti, ki vključuje goloto, je vedno prisotna živčnost. Prav zato je treba res velikokrat vaditi te prizore. Da vsi prisotni natančno vejo, kaj se bo dogajalo."

Mati treh otrok pa se v filmu Bralec ni prvič pojavila gola. Oblačila je odvrgla tudi v filmih Sveti dim (Holy Smoke) in Titanik (Titanic).

Napovednik filma Bralec:

Zgodba filma Bralec

Režiser oskarjevskih filmov Billy Elliot in Ure do večnosti predstavlja filmsko adaptacijo knjižne uspešnice Bernharda Schlinka, v kateri spoznamo idealističnega najstnika Michaela, ki se zaplete v skrivno intimno razmerje z dvakrat starejšo Hanno. Ta nekega dne izgine, čez osem let pa se znova srečata na sodnem procesu proti nacističnim zločincem, med katerimi je tudi Hanna, ki ji očitajo sodelovanje pri pobojih v koncentracijskih taboriščih.

Razcepljen med pravniško etiko in starimi občutki ljubezni skuša Michael odkriti resnico, toda čustev ni tako lahko nadzorovati. Film je prejel številne ugledne filmske nagrade, med drugim tudi oskarja za najboljšo žensko vlogo.

Film Bralec (The Reader) si na Planetu PLUS lahko ogledate v četrtek, 17. januarja, ob 20. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.