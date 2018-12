Nedelje z Jasonom Bournom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nedeljske večere v januaru bomo na Planetu preživeli v družbi Jasona Bourna, na sporedu bodo Kdo je Bourne? (6. januar), Bournova premoč (13. januar) in Bournov ultimat (20. januar), film Bournova zapuščina (27. januar) pa bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

The Bourne Identity, 2002

V nedeljo, 6. januarja, ob 20.00 na Planet TV

Akcijski triler

Režija: Doug Liman

Igrajo: Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Julia Stiles

Zgodba:

Film z Mattom Damonom v glavni vlogi je bil posnet po istoimenski knjižni uspešnici Roberta Ludluma. Vse se začne, ko mornarji iz morja rešijo moškega, ki je izgubil spomin. Njegovo življenje visi na nitki, pri sebi pa nima ničesar, razen številke bančnega računa v Švici. Zmeden in negotov se fant loti iskanja svoje preteklosti.

Nazadnje v bančnem sefu v Zürichu najde kopico svojih potnih listov, izdanih na različna imena, poleg tega pa tudi velike vsote denarja v različnih valutah ter orožje. A najpomembnejše je odkritje njegovega pravega imena: Jason Bourne. Ob imenu je tudi naslov v Parizu. Jason ne ve, kaj vse to pomeni, in prav kmalu se znajde na begu pred morilci. Med begom spozna Nemko Marie in ji ponudi zajetno vsoto denarja, če ga odpelje v Pariz, kamor očitno vodijo sledi njegove preteklosti.

Film ima na spletni strani IMDb oceno 7,9.

Nedeljske večere v januaru bomo na Planetu preživeli v družbi Jasona Bourna, na sporedu bodo Kdo je Bourne? (6. januar), Bournova premoč (13. januar) in Bournov ultimat (20. januar), film Bournova zapuščina (27. januar) pa bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.