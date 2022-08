Nov hobi turške igralke prestrašil njene oboževalce

Damlo Colbay lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 17. uri v turški različici ameriške uspešnice Zdravnikova vest. Ta nosi naslov Zdravnik brez vesti (Hekimoglu), Damla pa v njej igra v vlogi Zeynet Can.

Igralka je na družbenem omrežju Instagram pred kratkim razkrila, da si je v prostem času omislila nov hobi. Naučila se je namreč kotalkati. Svoje začetke je posnela in videoposnetek objavila na Intagramu. Ogledate si ga lahko spodaj.

Njena objava je hitro prejela na stotine komentarjev, v katerih so igralko hvalili, kako dobro ji gre in kako dobro je videti med kotalkanjem.

V enem izmed intervjujev je Damla spregovorila o tem, da si zaradi intenzivnosti dela ni mogla privoščiti trenutkov zase. Priznala je, da se je po tem, ko se je lotila kotalkanja, na kotalkah vsakič počutila srečna kot majhen otrok. Razkrila je tudi, da so ji nekateri oboževalci pošiljali zaskrbljena sporočila, saj so se bali, da bi se poškodovala, a jih je igralka pomirila s tem, ko si je nadela vse potrebne ščitnike.

