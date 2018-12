Ni božiča brez Kevina #video

Težko si je predstavljati, da bi december pred TV-sprejemniki minil brez ikoničnih božičnih filmov. In četudi smo sprva jezni, ker se isti filmi ponavljajo znova in znova, se vedno na koncu ujamemo, da jih pogledamo še enkrat in se iz srca nasmejimo ali pa se z mislimi preselimo v mlajša leta.

Macaulay Culkin je v vlogi Kevina iz filma Sam doma navduševal generacije. In ne glede na to, kolikokrat smo ga že videli, ga bomo vedno znova z največjim veseljem pokazali še svojim otrokom in vnukom. Zakaj? Ker je klasika. Hočeš nočeš, se velikokrat zatečemo nazaj h klasiki, ker nas popelje na pot nostalgije, ki je v času božiča in družinskih praznikov še toliko bolj intenzivna.

Film je bil izjemna uspešnica, zato nič čudnega, da je dobil svoje nadaljevanje. Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku bo na sporedu danes ob 20. uri na Planetu, zakaj je tudi nadaljevalni del tako uspešen, pa si poglejte v spodnjem videu.