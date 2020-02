Nekdanja seks bomba razložila, zakaj se ne bo nikoli več poročila #foto

Bo Derek in John Corbett sta srečen par že skoraj 18 let, pred kratkim pa je igralka, ki je nekoč veljala za seks simbol povedala, da obstaja velika verjetnost, da se z igralcem, ki si ga nocoj ob 20. uri lahko ogledate v romantični komediji Sovražim valentinovo (I Hate Valentine's Day), verjetno nikoli ne bo poročila.

"Ne vem, ali se bova kdaj poročila," je povedala. "Smešno je. Tega ne potrebujeva. Ne rabiva si dokazovati ljubezni na ta način," je povedala 62-letnica. Njen partner, igralec John Corbett, jih šteje 57, spoznala pa sta se kar na zmenku na slepo.

Vseeno pa ju je v preteklosti že prešinila misel, da bi se poročila. In to sta na skrivaj skoraj storila. "Bila sva na na čudnem in groznem čolnu na Amazonki in pomislila sem, da bi bilo zabavno, če bi kasneje medijem lahko povedala, da sva se poročila na čudnem in groznem čolnu na Amazonki in da naju je poročil kapitan. Potem sva si rekla: 'Ne, to bi bilo preveč čudno," je povedala igralka.

Igralka je v 80. letih navduševala s svojo lepoto:

Sicer pa je po njenem mnenju ključ za uspešno in dolgo zvezo v tem, da skrbiš, da zveza ostaja živa iz dneva v dan. "Jaz razumem njega, ko se odpravi na snemanja na oddaljene lokacije, on pa razume mene, ko potujem. Oba imava svojo svobodo, hkrati pa zelo uživava v skupnih trenutkih," je razložila Bo.

John Corbett in Nia Vardalos v komediji Sovražim valentinovo

Moža Bo Derek in filmskega zvezdnika Johna Corbetta si lahko v romantični komediji Sovražim valentinovo (I Hate Valentine's Day) ogledate nocoj ob 20. uri na Planetu. Ob 21.40 pa sledi komična uspešnica Nune pojejo 2.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.