Najlepša na svetu nocoj na Planetu #video

Novico je pred dnevi 47-letna igralka razkrila v pogovorni oddaji Ellen, ki jo lahko spremljate tudi na Planetu. "To je tako neprijetno!" je povedala, ko je prvič videla naslovnico. Ellen pa se je z izborom revije strinjala, saj je Jennifer po njenem mnenju lepa tako navzven kot tudi navznoter. Več v videu.

Novookronano najlepšo osebo leta 2019 si boste lahko že nocoj ogledali na Planetu, v romantični komediji Od deklice do bejbe (13 Going on 30), v kateri se trinajstletni Jenni uresničijo sanje: preskoči naporna najstniška leta in v trenutku postane uspešna urednica modne revije. Ima vse, kar si je kot deklica želela, razen mladostne ljubezni ... S privlačno Jennifer Garner boste svet odraslih uzrli skozi otroške oči!

Napovednik za film Od deklice do bejbe:

Film Od deklice do bejbe (13 Going on 30) z Jennifer Garner v glavni vlogi bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu.

Na Planetu lahko spremljate tudi oddajo Ellen, ki je na sporedu od ponedeljka do petka na Planetu.

