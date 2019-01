Meryl Streep ujeta v ljubezenskem trikotniku #video

Romance in ljubezenski zapleti niso več rezervirani samo za mlade, kar so dokazali legendarni igralci Meryl Streep, Alec Baldwin in Steve Martin, ki se se zapletli v ljubezenski trikotnik. Je v igri Ljubezen, ločitev in nekaj vmes?

"Naslov filma Ljubezen, ločitev in nekaj vmes je popoln. Včasih so medosebni odnosi zares zapleteni in zato je pomembno, da o tem podučimo tudi svoje otroke. Tudi sam sem hčer naučil, da je ljubezen kocka. Brez tveganja ni nagrade. Če imamo družino in zakon, še ne pomeni, da smo srečni," je povedal igralec Alec Baldwin o filmu, ki na Planet TV prihaja v soboto ob 20. uri.

Družbo v romantični komediji, ki raziskuje nenavadne skrivnosti srčnih muh ločenega para v zrelih letih, mu bo delala oskarjevka Meryl Streep, vlogo šarmantnega oboževalca pa bo odigral Steve Martin.

Ker je bilo v filmu veliko komičnih vložkov, so se igralci na snemanju zelo zabavi. V enem od prizorov se je popolnoma razgalil celo Alec, ki je tako pognal kri po žilah številnim oboževalkam po vsem svetu. "Slekel sem se zanjo, ne za vas - javnost," se je pošalil in s prstom pokazal na Meryl. "No, tudi mene je režiserka snubila, da se razgalim, a ji kljub številnim izvirnim poizkusom ni uspelo," se je nasmejala akterka, ki zase pravi, da s starostjo nima nikakršnih težav. Še več: "Staranje mi je naredilo kariero," dodaja Meryl.

Kaj vse so o zabavnem dogajanju v zakulisju v intervjuju še razkrili glavni igralci, pa si poglejte v spodnjem videoprispevku.

