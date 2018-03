Melek in Mama se poslavljata #video

Mama

Zanimiva in napeta zgodba v ospredju, precej bolj zabavno in sproščeno pa je dogajanje za televizijskimi kamerami priljubljene turške serije Mama. Po eni strani veselje ob pričakovanju zadnjega dela in razpleta, po drugi strani žalost ob koncu ene najbolj čustvenih in pretresljivih televizijskih zgodb, ki je presegla vsa pričakovanja gledanosti. V soboto bo na sporedu zadnji del nadaljevanke, ki tokrat ne bo imela ponovitve. Vsi, ki že z nestrpnostjo pričakujete razplet, tako velikega konca nikakor ne smete zamuditi.

Mama, ki je nastala kot predelava japonske serije, gledalcem ni segla v srce le z dogajanjem, pač pa tudi zanimivimi in močnimi igralskimi liki. Naj se jih spomnimo še zadnjič ...

Kljub drami, zapletom in solzam žalosti so se igralci na snemanju odlično ujeli. Četudi v seriji nastopajo kot nasprotniki, so za kamerami postali prava velika družina prijateljev, ki se kljub preštevilnim težkim prizorom pogosto nasmejijo. Svoje zabavne in lepe trenutke radi ovekovečijo tudi v fotografski objektiv.

Zadnji del odlične turške produkcije boste brez tokrat ponovitve lahko na Planet TV spremljali v soboto, 17. 3. 2018, ob 20.00 uri.