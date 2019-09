Med snemanjem filma zvezdnik skoraj zgorel #foto

Če v naslovu filma najdete besedi hitri in drzni, potem se zdi, da je že med snemanjem filma letelo vse po zraku. Vseeno pa je zvezdnik v visokooktanski franšizi Vin Diesel razkril, da so med snemanjem različnih vratolomnih prizorov zelo previdni in poskušajo izločiti čim več dejavnikov, ki bi lahko vodili v nesrečo.

"Če se kdo poškoduje, se nam zdi, kot da nam je spodletelo," je povedal Diesel, nato pa vseeno priznal, da je prav med snemanjem šestega dela Hitrih in drznih doživel enega od najstrašljivejših trenutkov v svojem življenju.

"Sedel sem v svojem dodgeu daytoni in rekli so mi, da bom v naslednjem prizoru zapeljal skozi gost dim. Medtem ko sem čakal, so pripeljali ogromne rezervoarje plina in pripravili snemalno prizorišče. Ko sem nato dobil znak za začetek in pripeljal do rezervoarjev, je eksplodiralo in bilo je, kot bi nekdo v moj avto ustrelil dve veliki goreči krogli," je razkril igralec, ki slovi po tem, da sam snema svoje kaskaderske vložke. Ob omenjenem pa mu vseeno ni bilo najbolj prijetno.

Paul Walker in Vind Diesel v filmu Hitri in drzni 6.

Zaradi eksplozije je izgubil nadzor nad svojim vozilom in proti njemu so nemudoma stekli reševalci, gasilci in preostalo osebje. Za hip so namreč vsi pomislili, da se je zvezdniku pripetilo kaj hujšega. A Diesel na srečo ni bil huje poškodovan. "Še dobro, da je bil Vin, ker če bi bil kdo drug, bi verjetno ostal brez las," se je takrat na račun svojega gologlavega kolega pošalil zdaj že pokojni soigralec Paul Walker.

Visokooktansko uspešnico Hitri in drzni 6 si boste na Planetu lahko premierno ogledali v nedeljo ob 20. uri.

