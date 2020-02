Med snemanjem filma je zvezdnik skoraj pristal za zapahi

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali akcisjki triler Ujeti (No Escape), v katerem igrata Pierce Brosnan in Owen Wilson, sicer bolj znan po svojih komičnih vlogah. Dogodek, ki ga je med snemanjem omenjenega filma na Tajskem skoraj spravil za zapahe, pa ni bil nič kaj smešen.

Ko je Owen Wilson na Tajskem snemal triler Ujeti (No Escape), je njegovo življenje nenadoma postalo zelo podobno scenariju filma. Wilson igra Jacka Dwyerja, ameriškega poslovneža. In ko v neznani azijski državi izbruhne silovit državni udar in se mora spremeniti v akcijskega junaka.

Med snemanjem filma je bila Tajska ravno sredi nemirov, ki bi lahko privedli do državnega udara in Wilson je bil ujet sredi protestov.

Zadnji dan bivanja na Tajskem so ga srečali oboževalci in se želeli slikati z njim. Za fotografijo so mu nadeli rdečo, belo in modro piščalko, igralec pa ni vedel, da je s tovrstnim "okrasjem" pravzaprav izražal podporo protivladnim protestnikom.

"Produkcija je kmalu zatem dobila klic iz kabineta tajskega predsednika vlade. Bili so zelo jezni in rekli so, da me bodo zaprli," je povedal zvezdnik. "Na srečo sem že zapustil državo in ostala mi je samo zanimiva zgodba za pogovorne oddaje. Zvedam pa se, da med dobro zgodbo in biti v tajskem zaporu, obstaja zelo tanka meja."

V filmu nastopa tudi Pierce Brosnan

Tudi sicer je bilo na snemalnem prizorišču in v okolici zelo pestro. Za snemanje prizora nemirov, kjer se Wilson znajde med množico protestnikov, je morala biti snemalna ekipa zelo pazljiva, saj so se podobni resnični izgredi dogajali v zelo bližnji okolici.

"Morali smo posneti v dogovorjenem času, saj nismo hoteli, da naši igrani nemiri pridejo v stik s pravimi protesti. Bilo je zelo napeto," je razložil Wilson, ki je prepričan, da snemanje na filma v okolici in kulturi, ki je ne poznaš, zeo pomaga igralcu priti do pravih in bolj pristnih občutkov.

Akcijski triler Ujeti (No Escape) si na Planetu lahko ogledate v nedeljo ob 20. uri. Ob 21.50 pa si lahko ogledate še kriminalno dramo Talci (Trespass), v kateri nastopata zvezdnika Nicole Kidman in Nicolas Cage.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.