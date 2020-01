Kaj je razlog, da je Moana postala Vaiana? #foto

Razlogi za spremembo imena niso povsem jasni, je bil pa ob prihodu filma v evropske kinematografe mogoče dovolj zgovoren odgovor iz Disneyja v Španiji. "Moana je v Španiji registrirana kot blagovna znamka, kot tudi v številnih drugih evropskih državah. To je razlog za spremembo naslova filma in imena glavnega lika iz Moana v Vaiana."

To razlago je potrdil tudi eden od ustvarjalcev risanke John Musker: "Ime Moana kot blagovna znamka ni bilo več na voljo za uporabo v večini evropskih držav. Ker pa 'vai' pomeni voda in 'moana' pomeni ocean, je pomen imena praktično povsem enak."

V Italiji so film preimenovali v Oceania, je razlog zvezda filmov za odrasle?

Zahvaljujoč preimenovanju animirane uspešnice Moana v Oceania so se italijanske družine, ki so na spletu iskale Disneyjevo uspešnico, izognile zadregi, ki bi jih čakala, če bi v spletne iskalnike morali vtipkati ime Moana.

Že pokojna Moana Pozzi je bila namreč nekdaj ena najbolj priljubljenih italijanskih igralk v filmih za odrasle. Prav zato so številni prepričani, da je italijanska zvezdnica, ki se je preizkusila tudi kot igralka, pisateljica in soustanoviteljica politične stranke v Italiji, razlog za spremembo imena filma. Pri Disneyju teh navedb niso hoteli komentirati.

Na Planetu si boste nocoj lahko ogledali sinhronizirano različico filma. Likom so glasove posodili Katja Ajster Kataya, Rok Kunaver, Vesna Jevnikar, Primož Pirnat, Tanja Ribič in Marjan Bunič. Pesmi pa so odpeli Katja Ajster Kataya, Tim Kores, Diana Lečnik in Klemen Bunderla.

Vaiana: Iskanje bajeslovnega otoka bo na Planetu na sporedu NOCOJ ob 20. uri.

