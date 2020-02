Je to prva ženska, ki je zavrnila Brada Pitta?

V eni od pogovornih oddaj je igralka govorila o snemanju z oskarjem nagrajenega filma Mož iz ozadja (Vice), za katerega je tudi sama prejela nominacijo za prestižno nagrado, in razkrila zabavno anekdoto iz zakulisja.

"Prišla sem na snemalno prizorišče, malo pred tem pa mi je zdravnik postavil diagnozo konjunktivitis (očesno vnetje, znano tudi kot rožnate oči, ki je lahko nalezljivo, op. p.). Opazila sem, da se dekleta urejajo in da so vsi nekam veseli." Nato je zagledala Brada Pitta, enega od producentov filma, ki dekletom s svojim videzom pogosto jemlje dih. Zvezdnika je sicer poznala že od prej, vseeno pa je priznala, da je srečanje z njim vedno poseben dogodek.

Amy Adams v filmu Prestopno leto (Leap Year)

"Bil je zelo prijazen. Rekel mi je, da me je lepo videti, in me hotel objeti. Mislila sem si: 'To se res dogaja.' Potem sem se spomnila na svoje vneto oko in v tistem trenutku sem postala prva ženska v zgodovini, ki je zavrnila objem Brada Pitta," je simpatično zgodbo sklenila igralka.

Rdečelaska je postala, da bi dobila boljše vloge

Čeprav igralko poznamo predvsem po vlogah, v katerih je rdečelaska, pa to ni njena naravna barva las. Naravna blondinka je priznala, da je z barvanjem las na rdeče močno vplivala na svojo igralsko kariero.

"Ko sem bila blondinka, so bili moji liki samoumevno spogledljivi in neumni, ko sem postala rdečelaska, pa so nenadoma postali posebni in zabavni." Igralki se zdi neverjetno, da lahko ena sama malenkost, kot je barva las, tako močno vpliva na to, kako ljudje gledajo nate.

Priljubljeno igralko Amy Adams si v romantični komediji Prestopno leto (Leap Year) lahko ogledate NOCOJ ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.