Igralec se je moral boriti proti svetovnemu prvaku v kikboksu

Nocoj si boste lahko ob 22.50 na Planetu ogledali akcijsko kriminalno komedijo Plačanec (Grosse Pointe Blank), v katerem igrajo John Cusack, Minnie Driver in Dan Aykroyd. Film je režiral George Armitage, scenarij pa je napisal Tom Jankiewicz. Spodaj si lahko preberete štiri zanimivosti o tej filmski uspešnici.

1. Scenarist je inspiracijo za pisanje črpal iz lastnega strahu pred udeležbo na ponovni združitvi s sošolci iz srednje šole.

Tom Jankiewicz se desete obletnice konca srednje šole ni želel udeležiti, ker do takrat v svoji karieri scenarista še ni dosegel odmevnejšega uspeha. Delal je kot prodajalec in učitelj, scenarije je pisal le v prostem času. Vse to pa se je spremenilo, ker je želel na praznovanju desete obletnice nekdanjim prijateljem pokazati vsaj eno svoje zelo uspešno delo.

Lotil se je pisanja scenarija za film Plačanec, a ker ga še ni dokončal, se druženja nato ni udeležil, je pa nekatere od likov poimenoval z imeni svojih nekdanjih sošolcev.

Glavna igralca Minnie Diver in John Cusack v prizoru iz filma Plačanec. Foto: IMDb 2. Snemali so kar tri različice filma.

Režiser George Armitage je povedal, da so hkrati snemali tri različice filma, kar je dejansko pomenilo, da so vsak prizor posneli trikrat. Prva različica se je povsem držala scenarija, druga se je od scenarija malenkostno razlikovala, tretja pa je vključevala predvsem golo improvizacijo. Po besedah režiserja so na koncu večinoma uporabili tretjo različico.

John Cusack v družbi režiserja Georga Armitaga. Foto: IMDb 3. Nasprotnik glavnega igralca v filmu je v resničnem življenju svetovni prvak v kikboksu.

Benny Urquidez – The Jet je osvojil devet črnih pasov in bil uspešen tekmovalni boksar, preden se je preizkusil kot igralec. Vlogo v filmu Plačanec je dobil, ker je bil v resničnem življenju trener glavnega igralca Johna Cusacka v kikboksu. John je treninge pri njem nadaljeval še leta po koncu snemanja filma.

Benny Urquidez Foto: Printscreen YouTube 4. Glavni igralec je vsebino filma označil za metaforo časa predsedovanja Reagana in Busha.

John Cusack je v enem izmed intervjujev priznal, da je odraščal očaran nad ljudmi v Reaganovi administraciji, predvsem nad njihovo etiko in vrednotami plačancev, ki jih je prepoznal pri njih.

"Ljudje, ki načrtujejo vojne in se nato odpravijo domov k ženam in otrokom. Le kako živijo sami s sabo? Zame je film metafora za ljudi v Bushevi Beli hiši," je povedal glavni igralec. John Cusack je film opisal tudi kot črno komedijo, ki nazorno prikaže ameriške vrednote in mentaliteto – pomembno je zmagati, ne glede na ceno.

5. V filmu zaigrala skoraj cela družina Cusak.

Poleg najbolj znanega Johna Cusaka so v filmu zaigrali še sestri Joan in Ann ter brat Bill Cusack. V filmski uspešnici tako ni igrala samo ena sestra.

Johna Cusacka si nocoj na Planetu lahko ogledate v akcijski kriminalni komediji Plačanec, ki bo na sporedu ob 22.50. Že jutri pa ga boste lahko videli tudi v akcijskem kriminalnem trilerju Letalo prekletih, ki bo na sporedu ob 20.00!

