Igralec priznal: Pravi izziv je bilo upodobiti nekoga povsem drugačnega od mene

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 22. uri ogledali akcijsko kriminalno dramo Kralji ulice (Street Kings), v kateri bodo v glavnih vlogah nastopili Keanu Reeves, Forest Whitaker, Chris Evans in Hugh Laurie. Keanu je v intervjuju z Jackom Foleyjem razkril, kakšen je glavni junak − izkušeni policist, ki ga igra, kaj meni o nasilju in posedovanju orožja ter kaj je o filmski uspešnici menila policija.

Akcijska kriminalna drama Kralji ulice (Street Kings) pripoveduje zgodbo o izkušenem policistu Tomu Ludlowu (Keanu Reeves), ki po ženini smrti le stežka krmari mimo življenjskih čeri, dodatno težavo pa mu predstavlja raziskovanje umora nekdanjega partnerja.

Iskanja krivcev na neizprosnih ulicah Los Angelesa se loti s pomočjo odločnega načelnika Wanderja (Forest Whitaker) in mladega detektiva Diskanta (Chris Evans), toda ko ob divjih avtomobilskih pregonih in toči krogel odkrijejo, da so v umor vpleteni tudi drugi policisti, jim preglavice začne povzročati neizprosni preiskovalec Biggs (Hugh Laurie), ki osumi prav Ludlowa.

Keanu Reeves in Forest Whitaker. Foto: IMDb

Keanu Reeves je v intervjuju z Jackom Foleyjem sprva razkril, kaj ga je najbolj pritegnilo k sodelovanju v filmu Kralji ulice (Street Kings): "Predvsem so me navdušili sam lik Tom Ludlow, njegovi kompleksnost in nasilnost. Zame kot igralca je namreč to, da bom moral upodobiti nekoga, ki je povsem drugačen od mene, predstavljalo pravi izziv."

V povezavi z nasilnostjo, ki je igralca privlačila, pa je to dodatno pojasnil: "Zavedati se morate, da imamo igralci opraviti z navideznim nasiljem, ki ni resnično. Zanimivo je, ker ima nasilje v kontekstu policijskega dela občutek nadzora in moči, ne glede na to, ali gre za prevlado, pridobivanje moči ali delovanje iz čustev. Hkrati pa ni končno zadovoljivo in Ludlow je ujet v cikel. Fascinirala me je predvsem stopnja nasilja, ki ga je ves čas obkrožala. Nanj lahko gledamo kot na nekoga, ki ubija v imenu zakona, ali kot nekoga, ki deli pravico. Dramatično je to visoka cena, in zanimalo me je, kako se bo to izšlo in kako visoka bo cena zanj kot za človeško bitje."

Hugh Laurie in Forest Whitaker. Foto: IMDb

Novinar Jack Foley je nato izpostavil, da lik, ki ga igra Keanu Reeves, deluje kot tragičen lik, predvsem zaradi izgube žene, o kateri v filmu ni veliko slišati. Keanu mu je odvrnil: "Njegovo žalost zaradi izgube žene je moč uvideti v tem, kako je trpel, v svojem odzivu na ljudi, ki umrejo v filmu, glede na to, kako se obnaša do svojega bivšega partnerja v policiji in kako komunicira z drugimi. Najbližji kolegi so njegovi bratje in na nek način nadomestki zanjo. Nekaj svoje žalosti prenaša nanje, in na nek način si želi, da bi bilo drugače ter si želi ohraniti prisotnost izgubljene žene. Torej, ko je z njimi, je na nek način s svojo ženo."

Novinarja je zanimalo tudi, kakšen je bil odziv policije na posneti film. Glavni igralec je razkril: "Nekaj ​​policistov je film videlo in vsebina jih sploh ne moti. Menijo celo, da je zelo dobra! Zaplet je sicer hollywoodsko dodelan, vendar sem vseeno od nekaterih ljudi slišal, da film odlično prikazuje medsebojno obnašanje in povezanost ljudi v enoti, obenem pa menijo, da sta v to zajeta tudi nekaj humor in dinamika. Če povzamem, dobil sem pozitiven odziv."

Keanu Reeves. Foto: IMDb

Glede tega, kaj meni o nasilju kot rešitvi za kriminalna dejanja in ljudeh, ki posedujejo orožje, pa je Keanu Reeves dejal: "Mislim, da je nasilje včasih zelo praktična rešitev, vendar ne končna. Posedovanja pištole ne odobravam, lahko pa bi zagovarjal obe plati. Sam sicer nisem proti temu, da imajo državljani dostop do orožja, vendar mislim, da to s seboj prinese določene komplikacije. Obenem verjetno ne gre za najbolj modro idejo, saj ima več kot očitno hude posledice. Priznam, da nisem lastnik orožja."

Ne glede na to pa je bil Keanu v kriminalni drami Kralji ulice (Street Kings) primoran nemalokrat poprijeti za pištolo. V intervjuju je iskreno priznal, da so mu treningi streljanja predstavljali velik izziv, ki ga je izjemno dobro opravil. "Zelo zanimivo se mi je zdelo, ker sem na snemanje prišel kot dolgolasi hipi, na koncu pa sem se izkazal za zelo dobrega strelca!"

Kriminalno dramo Kralji ulice (Street Kings) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 22. uri. Pred tem pa ne zamudite še akcijske uspešnice Plačanci 3 (The Expendables 3), ki se bo začela ob 19.45. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.