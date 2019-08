Film Greva narazen je poskrbel, da sta šla narazen

V soboto ob 21.45 si boste na Planetu lahko ogledali romantično komedijo Greva narazen (The Break-Up), ki je kar malce ironično poskrbela za začetek in razpad zveze med glavnima igralcema.

Po koncu razmerja z Bradom Pittom se je Jennifer Aniston spet znašla na trgu samskih. Med snemanjem filma Greva narazen (The Breake Up) se je malce nepričakovano zapletla v zvezo s soigralcem Vincem Vaughnom. Vendar je bila njuna sreča bolj kratkega diha, saj je razmerje v bistvu trajalo samo toliko časa, kolikor ga je bilo potrebno za snemanje filma. Stvari med njima preprosto niso stekle. Kar malce ironično je, da je film z naslovom Greva narazen poskrbel za začetek in tudi konec njune zveze.

Vince Voughn in Jennifer Aniston.

In čeprav se ni vse izšlo po načrtih, je bila Jennifer Vinceu vseeno hvaležna, da je bil ob njej, ko ga je najbolj potrebovala. "Dobesedno me je vrnil v življenje. Bil je simpatičen in zabaven ter popoln za tisti čas. In to sem potrebovala. Potem pa je vse skupaj nekako izzvenelo," je povedala igralka.

Zgodba filma Greva narazen

Zaradi majhnih neumnosti se lahko včasih tudi največja ljubezen sprevrže v kljubovanje in odkrito sovražnost. Na podobno težavo naletita lahkomiselni Gary in urejena Brooke, saj on pričakuje več spontanosti, ona pa si želi več uvidevnosti. Kljub prekinitvi razmerja si na raznovrstne načine prizadevata dokazati svoj prav, kar povzroči še več nesporazumov in jeze. Bolj ali manj romantična čustva si bosta izmenjevala Vince Vaughn in Jennifer Aniston.

Jennifer in Vincea si lahko v filmu Greva narazen (The Break-Up) ogledate nocoj ob 21.45 na Planetu.

