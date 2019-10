Edini film, v katerem je George Clooney zaigral z očetom

V nedeljo ob 20. uri si lahko na Planetu ogledate zgodovinsko vojno dramo Varuhi zapuščine (The Monuments Men), ki jo je režiral in v njej zaigral George Clooney. Zvezdnik je v filmu potreboval tudi igralca, ki bi upodobil njegov lik v starejših letih, za ta namen pa je najel kar svojega očeta.

Varuhi zapuščine so vojna drama, posneta po resničnih dogodkih, ki sledi skupini pogumnih mož, ki se med drugo svetovno vojno odpravi na evropsko fronto, da bi rešila svetovne umetnine pred nacističnimi tatovi in jih vrnila upravičenim lastnikom. Film je režiral George Clooney in prevzel tudi vlogo Franka Stokesa, ki prepriča predsednika Roosevelta, da bo zmaga v vojni pomenila malo, če ne bodo rešili umetniških in kulturnih zakladov zahodne civilizacije.

Igralca, ki bi odigral starejšo različico Franka Stokesa, je Clooney našel brez težav, saj je za to najel kar svojega očeta Nicka. Nick Clooney, sicer novinar, nad vsem skupaj ni bil navdušen, a ker gre za zelo majhno vlogo, se je pustil prepričati - a šele po tem, ko mu je sin obljubil, da bo prizor izrezal, če bo slab.

Med igralci je šest nagrajencev z oskarjem

V filmu sicer igra kopica znanih igralcev, med katerimi je kar šest prejemnikov oskarja, poleg Georgea Clooneyja, ki je dobitnik dveh oskarjev (za film Argo in za vlogo v Siriani), še Matt Damon, ki ima oskarja za scenarij Dobrega Willa Huntinga, Cate Blanchett, dvakratna oskarjevka (za Otožno Jasmine in Letalca), Jean Dujardin, nagrajenec za Umetnika, in Georgeev tesni sodelavec Grant Heslov, ki je kipec prejel za film Argo. V filmu se v manjši vlogi pojavi tudi skladatelj Alexandre Desplat, ki je ustvaril z oskarjem nagrajeno glasbo za Obliko vode in Grand Budapest Hotel, v Varuhih zapuščine pa igrata še dva nominiranca za oskarja (Bill Murray in Bob Balaban).

Film Varuhi zapuščine si lahko na Planetu ogledate v nedeljo ob 20. uri.

