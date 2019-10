Vikend z Georgeom Clooneyjem

Ta konec tedna si lahko na Planet TV ogledate kar dva filma Georgea Clooneyja. Na Planet PLUS bo v soboto ob 21.40 drama Lahko noč in srečno, na Planetu pa v nedeljo ob 22.00 še ena zgodovinska drama Varuhi zapuščine. Oba filma je Clooney režiral, hkrati pa v njih tudi zaigral.

George Clooney in David Strathairn v filmu Lahko noč in srečno

V soboto, 19. oktobra, lahko na Planet PLUS ob 21.40 ujamete film Lahko noč in srečno (Good Night and Good Luck), ki ga je režiral George Clooney in je bil nominiran za šest oskarjev, tudi za najboljši celovečerec leta, Clooney pa je prejel svojo prvo (in za zdaj edino) nominacijo za režijo.

V času po drugi svetovni vojni se je v ZDA pod vodstvom senatorja Josepha McCarthyja začel strašljiv lov na domnevne komuniste in njihove privržence, za obtožbo in socialno izobčenje pa so bile dovolj že povsem izmišljene govorice. Med redkimi, ki so se temu upali upreti, sta bila televizijski napovedovalec Edward R. Murrow (David Strathairn) in njegov producent Fred Friendly (Clooney), ki sta kljub šikaniranju sledila svojim moralnim prepričanjem. V filmu so uporabljeni tudi resnični posnetki govorov senatorja McCarthyja.

V nedeljo, 20. oktobra, pa si lahko ob 20. uri na Planetu ogledate zgodovinsko dramo Varuhi zapuščine (The Monuments Men), v kateri poleg Clooneyja igrajo Matt Damon, Cate Blanchett, Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin in številni drugi.

Vojna drama, posneta po resničnih dogodkih, sledi skupini pogumnih mož, ki se med drugo svetovno vojno odpravi na evropsko fronto, da bi rešila svetovne umetnine pred nacističnimi tatovi in jih vrnila upravičenim lastnikom. Kako so sploh lahko upali na uspeh, če pa so umetnine skrite onkraj sovražnikovih črt? Medtem ko se možje iz voda Varuhov zapuščine v bitki s časom trudijo preprečiti uničenje tisoč let stare kulturne dediščine, tvegajo lastna življenja, da bi zagotovili obstoj največjih dosežkov človeške umetnosti.

