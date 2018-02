Cansu: Lepota je lahko tudi prekletstvo

Mama

"Preden sem postala igralka, sem se ukvarjala s plesom in baletom. Kljub veliki želji pa nisem bila preveč uspešna, saj so mi vsi prigovarjali, da me višina omejuje," je za tuje medije povedala 37-letnica, ki je nato stopila na mode brvi. Leta 2000 je bila izbrana za drugo spremljevalko mis Turčije, medtem ko se tekmovanja za mis Universe ni mogla udeležiti. "Svetovni izbor je bil ravno tisto leto v grškem delu Cipra, zato so mi turške oblasti prepovedale nastop," še razloži. To lepotice ni vrglo iz tira, ampak je nadaljevala svojo pot kot manekenka.

Zase Cansu sicer pravi, da ni značilna ženska, saj ne mara hoditi po trgovinah in zapravljati denarja za neumnosti. "Raje vzamem v roko dobro knjigo ali pa fotografiram," priznava. Kljub temu, da njeno lepoto opevajo mnogi, pa je temnolaska prepričana, da je njena lepota bolj prekletstvo kot pa blagoslov. Le vprašamo se lahko, ali je te besede izrekla zaradi neuresničenih plesnih sanj ali zaradi nesrečnih ljubezenskih zgodb, ki jih ima za seboj.

