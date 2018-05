Akcijska nedelja z Možmi X

Ko se Wolverine in Rogue privajata življenju med svojo vrsto, se Možje X zapletejo v fizično in filozofsko bitko s profesorjevim nekdanjim kolegom in prijateljem Magnetom ... Na sporedu v nedeljo ob 20.00 na Planet TV!

X-Men, 2000

V nedeljo, 3. junija, ob 20.00 na Planet TV

Akcijski pustolovski film

Režija: Bryan Singer

Igrajo: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen

Zgodba:

So otroci atoma, homo superior, naslednji člen evolucije. Vsak se je rodil s specifično genetsko mutacijo, ki se je v puberteti izrazila v nenavadnih močeh: iz Cyclopsovih (James Marsden) oči izžareva energija, ki lahko v gori izdolbe luknjo; Jean Grey (Famke Janssen) ima telepatsko in telekinetično moč; Storm (Halle Barry) pa lahko manipulira z vsakršnim vremenom.

V svetu, vse bolj polnem sovraštva in predsodkov, so znanstvene anomalije, izobčenci, ki se jih bojijo in prezirajo tisti, ki ne morejo sprejeti njihove drugačnosti. Med njihovimi nasprotniki so ameriški senator Robert Kelly (Bruce Davison), zloglasnemu McCarthyju podoben politik, čigar zakonodaja je oblikovana tako, da bo "razkrila nevarnosti" mutantov. Kljub vsesplošni nepoučenosti družbe Cyclops, Jean, Storm in tisoči drugih preživijo.

Ko se Wolverine in Rogue privajata življenju med svojo vrsto, se Možje X zapletejo v fizično in filozofsko bitko s profesorjevim nekdanjim kolegom in prijateljem, Erikom Lehnsherrjem alias Magnetom (Ian McKellen). Eden najmogočnejših mutantov je svetu obrnil hrbet v prepričanju, da ljudje in mutanti ne morejo živeti v sožitju in da prihodnost pripada mutantom. Magneto in njegova zlobna bratovščina - gromozanski Sabertooth (Tyler Mane), metamorfozna Mystique (Rebecca Romijn - Stamos) in kratkovidna Krastača (Ray Park) z dolgim jezikom in izrednimi skakalnimi sposobnostmi - si z vsemi sredstvi prizadevajo zagotoviti to prihodnost, tudi če s tem ogrozijo obstoj človeštva in mutantov.

Film ima na spletni strani IMDb oceno 7.4.

