Pred tekmo za obstoj: Marjanca je stroj, zanjo me ne skrbi #video

Katera ekipa bo morala v izločitveni dvoboj poslati dva svoja moška predstavnika, bo jasno na nocojšnji tekmi za obstoj, ki se bo odvila na poligonu Sršenje gnezdo. Prav zato negotovost in napetost med fanti v obeh ekipah vse bolj narašča. Pri Jadranu je že jasno, da bi v primeru poraza v izločitveni dvoboj morala Alen Lamper in Samo Petje, medtem ko so pri Triglavu v igri še štirje fantje.

Franko Bajc, Jan Čampa, Igor Mikič in Andrei Lenart so bili pred tekmo zelo samozavestni in so prepričani, da lahko ponovijo rezultat z včerajšnje tekme za vilo, ki so jo dobili suvereno z 10:3. Mikič veliko upov polaga tudi v Marjanco Polutnik, za katero je prepričan, da je na poligonih veliko boljša od deklet iz nasprotne ekipe, Eve Peternelj in Lare Deu. Marjanca bo na tej tekmi zaradi poškodbe Vanje Štembergar edino dekle v rdeči ekipi. Več v zgornjem videu.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planetka.si.

