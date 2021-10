Kdo se bo moral tokrat posloviti od 50 tisoč evrov? #video

Na poligonu Potopljeni rudnik je tekmovalce čakala nadvse atraktivna večerna tekma, na katero se je ekipa Jadran podala s prednostjo, ki si jo je priborila na prejšnji tekmi. Po en tekmovalec in ena tekmovalka iz ekipe Jadran sta lahko namreč na tekmi za obstoj dvoboj ponovila, če sta izgubila.

In to je Alen Lamper storil že v prvem dvoboju, kar se mu je obrestovalo, saj je v drugem poskusu Chorchypa premagal in Jadranu prinesel prvo točko. Jadran je nadaljeval odlično in vodil že s 5:1, nato pa se je ponovila stara zgodba. Tekmovalci ekipe Triglav so stopili na plin in si priborili izjemno napeto končnico ter izenačenje pri izidu 9:9. O zmagovalcu je spet odločala štafetna tekma, na kateri so se pomerili Pina in Franko proti Evi in Alenu. Že Pini je uspelo Triglavu priboriti nekaj prednosti, dvoboj pa je suvereno končal Franko in tako se je Triglav veselil še ene zmage na tekmi za obstoj.

V tem tednu so bila za obstanek pri Jadranu ogrožena dekleta. Statistično najslabši sta bili novinki Kaja in Lara, toda ker je imela Kaja več zmag, je Lara postala prva dvobojevalka. Njeno nasprotnico bo izbiral statistično najmočnejši tekmovalec, ki je bil tokrat novinec Samo. Več v zgornjem videu.

Katero tekmovalko bo Samo izbral za nasprotnico Lari na izločilnem dvoboju, bo jasno nocoj, ko bo jasno tudi, katera bo morala zapustiti igro za 50 tisoč evrov.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

