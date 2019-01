Veliki finale Bara: Iz boja za najboljšega izpadel Srečko! #vŽivo

Šest Barovk in Barovcev se poteguje za velikega zmagovalca in glavno nagrado 50.000 evrov.

Pa smo dočakali trenutek, ko bomo po štirih mesecih izvedeli, kdo je veliki zmagovalec resničnostnega šova Bar. Nekateri so bitko za najboljšega bíli od samega začetka, drugi so se šovu pridružili kasneje, a zmagovalec bo samo eden. Za ta naziv in glavno nagrado 50 tisoč evrov se nocoj bori šest finalistov: Sandi, Matej, Kristian, Katarina, Tea in Srečko. In prav slednji je po kmalu po začetku po vmesnem pregledu rezultatov že zapustil bitko za glavno nagrado.

Finale resničnostnega šova Bar lahko pravkar spremljate na Planetu, o velikem zmagovalcu pa prek telefonskega glasovanja odločate prav vi.

Po 124 dneh je napočil čas, da resničnostni šov Bar doživi svoj epilog. "To smo čakali vso jesen - veliki finale resničnostnega šova Bar," sta oddajo začela voditelja Jasna Kuljaj in Domen Kumer. V teh dolgih tednih se je v šovu zvrstilo kar 23 tekmovalcev, v veliki finale pa se jih je prebilo le šest: Sandi, Matej, Kristian, Katarina, Tea in Srečko.

A že kmalu je v Baru postalo zelo vroče, kajti napočil je čas za pregled vseh do tega trenutka zbranih glasov oziroma za vmesne rezultate. Upošteval se je zaslužek od sobote do danes, pretvorjen v glasove, in telefonsko glasovanje, k temu so Kristian, Sandi in Tea dobili še dodatnih 50 glasov, ker so v zadnji oddaji v živo zmagali v plesnem izzivu. Tisti, ki je moral kot prvi zapustiti boj za glavno nagrado, je bil Srečko.

Voditelja Jasna Kuljaj in Domen Kumer. Foto: Bojan Puhek

Kako glasovati za tistega, ki si po vašem mnenju zasluži veliko zmago?

Za svojega favorita lahko glasujete na enega od načinov, predstavljenih spodaj. Barovec, ki bo prejel največ glasov, bo zmagovalec Bara in domov odnesel 50 tisoč evrov nagrade.

1. Sandi (Če želite, da zmaga Sandi, glasujte za številko 1)

2. Matej (Če želite, da zmaga Matej, glasujte za številko 2)

3. Kristian (Če želite, da zmaga Kristian, glasujte za številko 3)

4. Katarina (Če želite, da zmaga Katarina, glasujte za številko 4)

5. Tea (Če želite, da v Baru zmaga Tea, glasujte za številko 5)

6. Srečko (Če želite, da zmaga Srečko, glasujte za številko 6)

Glasovanje poteka prek USSD, 090 in SMS: