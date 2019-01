Sandi po zmagi: Še nikoli ni bilo toliko solz sreče kot danes! #video

Po 18-ih tednih smo dobili zmagovalca resničnostnega šova Bar, in ta naziv je pripadel 30-letnemu Sandiju iz Poljčan. Štajerec, ki je navdušil tako sotekmovalce kot gledalce s preprostostjo in delavnostjo, solz sreče in ganjenosti ob zmagi ni mogel skriti. Preverite, kaj je povedal takoj, ko so kamere po 124 dneh ugasnile.

30-letni Poljčančan je tisti, ki je tako z zaslužkom v zadnjem tednu, ki se je pretvoril v glasove, kot s telefonskim glasovanjem ter zmago v plesnem izzivu, ki mu je prinesla dodatnih 50 glasov, prepričljivo zmagal v drugi sezoni resničnostnega šova Bar na Planetu.

Štajerec, za katerega so tudi sotekmovalci ves čas poudarjali, da je tisti, ki je na začetku lokal na Kongresnem trgu 3 postavil na noge in ga spravil k življenju, se je pokazal ne le kot odličen gostinec, temveč tudi kot nadvse načelen in miren človek. V kaosu, ki je predvsem na začetku šova občasno vladal v stanovanju, je ohranil mirno kri ter se ni postavljal na nobeno stran. Raje kot prepirom in obrekovanjem se je posvečal delu in s svojo skromnostjo in prijaznostjo dobil naklonjenost ne le sotekmovalcev, temveč tudi gostov lokala in gledalcev šova.

Kaj je imel Sandi povedati le nekaj trenutkov po veliki zmagi, preverite v spodnjem videu!