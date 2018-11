Matej pred kratkim zaloten v kočljivem položaju #video

Barovci so se po več dnevih prepirov poskušali sprostiti ob zabavni igri, ki je zahtevala precejšnjo mero odkritosti in tudi nekaj kozarčkov alkohola. Večinoma je beseda tekla o žgečkljivih temah, najbolj odkrito sta o svojih spolnih prigodah govorila Kristian in Matej.

Ena od tem, o kateri so se pogovarjali, je bila tudi ta, ali so barovce starši kdaj zalotili v sila kočljivem položaju, na primer med samozadovoljevanjem ali seksom s fantom oziroma dekletom. Kristian je izjavil, da to ni nič nenavadnega in da se je to zagotovo zgodilo že vsakemu. "Mene so zalotili tako pri samozadovoljevanju kot pri seksu," je bil odkrit.

Medtem ko se je večina preostalih le sramežljivo nasmihala, se je po Kristianu oglasil še Matej in tudi on odkrito delil svojo sramotno izkušnjo. Grosupeljčan je s slikovitim opisom zelo nerodne situacije, ko je oče vstopil v njegovo sobo ravno takrat, ko je masturbiral, poskrbel za naval smeha med sotekmovalci.

Delček zabavnega dogajanja si oglejte v videu spodaj.

