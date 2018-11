Matej: To mi res pomeni vse na svetu, brez tega lahko umrem #video

Matej je priznal, da obstaja stvar, brez katere bi bilo njegovo življenje nesmiselno. Verjeli ali ne, to je narodno-zabavna glasba. V videu je Matej razložil, od kje izvira njegova ljubezen do tovrstne glasbe, ob tem pa je tudi zapel.

Matej in Tea sta se, kot je že v navadi, stiskala na kavču, ko je iz zvočnikov zadonela slovenska narodno-zabavna glasba. Mateja je to takoj spravilo v dobro voljo in začel je prepevati in mahati z rokami, kot da igra harmoniko. Tea se je ob Matejevem početju samo nasmihala.

Pozneje je Matej v spovednici razložil, kaj mu pomeni narodno-zabavna glasba, ki mu je bila položena v zibko. Več v spodnjem videu in nocojšnji oddaji Bar na Planetu.

