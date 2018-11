"Noemi je prišla na razgovor za ponovni vstop v šov!" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihod Noemi na včerajšnjo zabavo v Bar je povzročil kar precej napetosti med barovci. Kristian je prepričan, da njen prihod ni naključen in da ima nekaj opraviti z njenim ponovnim vstopom v igro za 50 tisoč evrov.

Včeraj je barovce s prihodom na zabavo v Bar, ki sta jo organizirala Kristian in Matej, presenetila Noemi. Glede na to, da o številnih barovcih, potem ko je zapustila šov, ni našla ravno najlepših besed, se je Kikiju njena prisotnost zdela zelo čudna. Prepričan je, da Noemi prišla na razgovor, da bi se pridružila ekipi novih barovcev in vrnila v igro za 50 tisoč evrov.

Zakaj tako misli in kako bi jo sprejel, če bi se vrnila v stanovanje barovcev, si poglejte v spodnjem videu. Več pa v nocojšnji oddaji Bar na Planetu.

