Kdo bo v Baru nadomestil Laro? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lara je morala po včerajšnjem izbruhu jeze in obračunu s Katarino zapustiti resničnostni šov Bar. In ker je bila Lara v tem tednu tudi vodja črne skupine, je bilo treba izbrati novega vodjo. Ta čast je pripadla Maruši.

V tem tednu sta v stanovanju izbruhnila kar dva huda prepira. V oba je bila vpletena Lara. Po prvem je morala bitko za 50 tisoč evrov zapustiti Jasmina, ki je z Laro fizično obračunala.

V drugem pa si je izključitev zaradi tretjega opozorilnega kartona, ker je sotekmovalki grozila, jo pljunila in proti njej vrgla stol, prislužila Lara. In ker je bila Lara vodja črne skupine, so barovci morali poiskati njeno zamenjavo.

Emi, ki je sklical sestanek, je možnost, da po odhodu Lare izbere vodjo nasprotne skupine, prepustil Maruši. Več v videu.

Koga je Maruša izbrala, izveste v nocojšnji oddaji Bar ob 21. uri na Planet TV.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 21. uri in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu izločilna oddaja v živo.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.