Andrijana Starina Kosem skovala taktiko za hčer: Imuniteto podeli Maruši #video

Po hudem prepiru v stanovanju, kjer se je Katarina sprla z drugimi tekmovalci in po katerem so tekle tudi solze, jo je prišla bodrit mama, nekdanja političarka in gospodarstvenica Andrijana Starina Kosem. Hčerki je položila na srce, naj se ne pusti provocirati, ter ji tudi svetovala, kakšno taktiko naj ubere v prihodnje.

Že vse od preteklega tedna se vlečejo slaba volja in nesoglasja med Katarino in preostalimi tekmovalci. Vse skupaj se je začelo takrat, ko sta bili vodji Tea in Anja ter je Tea Katarini očitala, da medtem ko je v izmeni, preveč časa preživi s podporniki in premalo na delovnem mestu. Rekla ji je tudi, da je preveč pila in da naj preneha delati ter se vrne v stanovanje, kar je Katarino sploh ujezilo.

Nesoglasje se je vleklo še v naslednje dni in vrhunec doseglo sinoči, ko je med Katarino in tekmovalci dokončno počilo. Očitki in težke besede so padali kar dolge tri ure, Katarina je na koncu ostala sama, brez zaveznika na svoji strani. Prepričana, da se ji godi krivica, medtem ko preostali menijo, da Katarina verjame le v svoj prav in ne zna sprejeti kritike na svoj račun.

Katarino v baru na Kongresnem trgu 3 pogosto obišče mama in ji v težkih časih daje oporo ter nasvete. Foto: Planet TV

Barovko Katarino je tako takoj naslednji dan po hudem prepiru obiskala mama, Andrijana Starina Kosem. Hčerki je dala nekaj napotkov, kako naj se vede in kako naj reagira na nastalo situacijo. "Ne pusti se provocirati, ti samo poudarjaj, da si sama proti sedmim," je med drugim hčerki položila na srce in celo špekulirala, kaj bi lahko Katarina naredila z imuniteto, če bi jo dobila. "Jaz bi jo na tvojem mestu podelila naprej Maruši, s tem narediš najhujšo situacijo zanje."

