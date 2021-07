Od ponedeljka na cepljenje nič več na Gospodarsko razstavišče

S ponedeljkom se zapira cepilni center na Gospodarskem razstavišču. Nadomestil ga bo cepilni center v Zdravstvenem domu Metelkova. Na isto lokacijo se seli tudi množično hitro testiranje (HAGT) za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, in sicer na lokacijo vstopne točke za odvzem brisov na parkirišču ob Metelkovi ulici.

Kot so zapisali v izjavi za javnost, se lahko vsi zainteresirani za cepljenje še vedno prijavijo tudi na spletni strani ZD Ljubljana (www.zd-lj.si, zavihek Naročanje na cepljenje proti covid-19), z neposredno preusmeritvijo v nacionalni sistem za prijavo preko zVEM, kamor se sicer lahko dostopa preko povezave: https://zvem.ezdrav.si/cepljenje. Prav tako je še vedno mogoča prijava pri osebnem zdravniku.

Zainteresirani se cepljenja lahko udeležijo tudi brez predhodnega naročanja v prosto dostopnih terminih, ki jih sproti objavljamo na naši spletni strani www.zd-lj.si.

Foto: STA

Urnik prosto dostopnega cepljenja v prihajajočem tednu: ponedeljek, 19. 7. cepivo Moderna od 14.00 do 15.00 in od 18.00 do 19.00, vsako uro 80 mest,

torek, 20. 7. cepivo Pfizer od 14.00 do 15.00 in od 18.00 do 19.00, vsako uro 80 mest,

sreda, 21. 7. cepivo Pfizer od 10.30 do 11.30 (120 mest) in od 18.00 do 19.00 (80 mest),

četrtek, 22. 7. cepivo AstraZeneca od 12.00 do 12.30 (60 mest), osebe, ki se želijo cepiti z 2. odmerkom pred iztekom 12 tednov po 1. odmerku,

petek, 23. 7. cepivo Janssen od 10.30 do 11.30 (120 mest).

Hitro antigensko testiranje (HAGT) za zaposlene v vzgoji in izobraževanju ter po dogovoru drugih poklicnih skupin bo do nadaljnjega potekalo ob ponedeljkih od 7. do 14. ure na lokaciji vstopne točke za odvzem brisov na parkirišču ob Metelkovi ulici. Osebe se lahko testirajo v vozilu po sistemu "drive in" ali pridejo na testiranje peš.

Množično hitro antigensko testiranje za splošno populacijo poteka kot do zdaj na lokaciji pred mestno hišo vsak delovnik od 8. do 14. ure (sprejem do 13.30). Predhodno naročanje ni potrebno.