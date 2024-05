Zdravje je najpomembnejša dobrina, kako ga zavarovati?

Zdravo, srečno in veselo – to so tipične želje, ki jih izrečemo ob voščilih. Slovenci se tradicionalno dobro zavedamo, kako zelo pomembno je zdravje, zato ga postavljamo na prvo mesto tudi v vsakdanje fraze. Kolikokrat ste že izrekli "Samo, da bo zdravje, pa bo tudi vse drugo"? Vendar moramo, da zdravje dejansko ohranimo, tudi ukrepati. Zato je izjemnega pomena, da dobimo zdravstveno obravnavo takrat, ko jo potrebujemo.

Ko se nenadoma vse obrne na glavo

Vsi poznamo zgodbe naših dragih, prijateljev, znancev, kako so se jim življenja spremenila po nesreči ali bolezni. Nepredvideno se lahko zgodi komurkoli kadarkoli, zato je preudarno razmišljati o zavarovanju, ki vam ob težkih trenutkih nudi varnost in pomoč. Ko se pojavijo bolečina, sprememba v telesu ali druga težava, se tedni zdijo kot meseci, meseci pa kot leta. Zdravstvena polica Varuha zdravje, Vzajemne, vam nudi hiter dostop do specialista ali operativnega posega, ko ga potrebujete – že v nekaj dneh. Tudi ko se vse postavi na glavo, ne zamujajte življenja in lepih trenutkov z vašimi najbližjimi, z Zdravstveno polico bo zdravstvena obravnava enostavno dosegljiva.

Prednosti Zdravstvene police

Poškodbe in bolezni so del našega vsakdana, zato je preudarno, da si uredite zavarovanje Zdravstvena polica za hiter dostop do specialistično ambulantnih storitev, enostavnih in zahtevnih diagnostičnih preiskav, drugega mnenja specialista, rehabilitacije, zobozdravstvenih storitev, zdravil, enostavnih in zahtevnejših operativnih posegov ter preventive. Zdravstvena polica vam zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev v mreži Varuha zdravja, celotno organizacijo zdravljenja pa uredi njihov asistenčni center. Preverite vse ugodnosti, ki so jih vključili v prenovljeno zavarovanje.

Mreža izvajalcev za vse primere

Zdravstveno zavarovanje Zdravstvena polica Varuha zdravja, Vzajemne, vam omogoča dostop do široke palete zdravstvenih izvajalcev, saj je v njihovo mrežo izvajalcev vključenih več kot 170 domačih ter okoli 30 tujih zdravnikov in zdravstvenih ustanov. Tako je poskrbljeno, da se razreši vsakršna zdravstvena težava.

Zdravstveno polico lahko sklenete tudi za svoje otroke – za otroštvo in starševstvo brez skrbi in čakanja.

Izbirate lahko med tremi paketi

Pri Vzajemni so za vas pripravili tri pakete zavarovanja, ki omogočajo, da izberete storitev po vaši meri. Že za samo 3,34 evra na mesec lahko dostopate do specialističnih in diagnostičnih preiskav. Na voljo je tudi dostop do zdravnika na daljavo po telefonu ali prek videopovezave. Določene specialistične storitve lahko opravite iz udobja domačega naslanjača ter se s tem izognete čakalnicam in ambulantam.

Zavarovanje lahko začnete koristiti tri mesece po začetku zavarovanja, in sicer za novonastale bolezni ter stanja. Če je vaš primer posledica nezgode, čakalne dobe ni. Za že obstoječe bolezni in bolezni, ki so se pojavile v času čakalne dobe, pa velja 24-mesečna čakalna doba.

Vaše zdravje si zasluži najboljše, zato je Zdravstvena polica vaša hitra pot do specialista takrat, ko ga potrebujete. Že v nekaj dneh!

Naročnik oglasnega sporočila je Vzajemna.