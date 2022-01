Kmetijski minister tudi uradno k Toninu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za kmetijstvo Jože Podgoršek bo na državnozborskih volitvah kandidiral na listi NSi, so za STA potrdili v stranki. Več bo sicer znano po torkovi novinarski konferenci, na kateri bosta predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin in Podgoršek spregovorila o sodelovanju na prihajajočih parlamentarnih volitvah.