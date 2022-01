Slabost Pahorjeve naglice: po občinah letos mogoči kar štirje krogi volitev župana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kar štiri kroge volitev župana bi letos lahko imeli v posameznih občinah zaradi prvega mogočega datuma, ki ga je za izvedbo rednih parlamentarnih volitev izbral predsednik republike Borut Pahor. Pahor je napovedal, da bo za dan volitev poslancev določil 24. april, lokalne volitve pa bodo 20. novembra. Ker je to več kot pol leta pozneje, bodo, če bo kakšen poslanec izvoljen za župana, v njegovi občini najpozneje dva meseca po konstituiranju državnega zbora predčasne volitve župana za nekaj mesecev do rednih volitev. Potem pa še redne volitve župana. Obakrat sta mogoča dva kroga, skupaj torej celo štirje. Za poslanca že izvoljeni župan v vseh teh primerih lahko ponovno kandidira tudi za župana, kot je to nekoč že storil Zoran Janković.

To lahko koristi njegovi stranki. Na ta način lahko ohrani oblast v svoji občini, svoji stranki pa zagotovi več glasov na volitvah poslancev. Najbolj razvpit primer župana, ki je svojo lokalno priljubljenost posodil za uspeh politične stranke na volitvah na državni ravni, potem pa se vrnil na položaj župana, ker ga poslanska funkcija sploh ni zanimala, je bil ljubljanski župan Zoran Janković s Pozitivno Slovenijo. Konec leta 2011 je po izvolitvi za poslanca vodenje občine do predčasnih volitev marca 2012 prepustil podžupanu Alešu Čerinu, na predčasnih volitvah, ki jih je sprožil sam, ker se je odločil za prehod v državno politiko, pa je potem znova kandidiral za župana. Na predčasnih volitvah novega župana leta 2012 je bil namesto Jankovića za še dve leti izvoljen Janković. Že v prvem krogu. Kot tudi leta 2014 na rednih volitvah župana, na katerih je spet dobil štiriletni mandat.

Ali bo zato, ker je predsednik republike izbral prvi mogoči datum in ker je zakon slabo napisan, res treba izvajati cel kup županskih volitev po posameznih občinah, če bo župan izvoljen za poslanca, še ni povsem jasno. Zakon določa, da se predčasne volitve ne izvedejo ob izgubi mandata šest mesecev pred potekom mandatne dobe. Mandata pa župan, ki bi bil izvoljen za poslanca, na izgubi na volitvah, to se zgodi šele ob konstituiranju državnega zbora. Podobno je nejasno tudi, kako določiti drugi rok, kdaj se izteče mandat župana, tudi ta datum je nejasen, saj sta mogoča dva kroga volitev, pa tudi pravni zapleti po njih. A če bi Pahor določil poznejše roke, bi možnost zapletov zmanjšal. Razlog za težave pa ni predsednik republike, vzrok težav je predvsem nepremišljena in deloma celo nejasna zakonodaja ob tako pomembnih dilemah, kot je določanje, kdaj je nujno izvesti volitve.

V zakonu je tudi določba, da se, če novi poslanec odstopi pol leta po volitvah, za njegov sedež izvedejo volitve, na katerih lahko nastopajo kandidati vseh strank. Namen te določbe je bil preprečiti, da bi nastopali neresni kandidati, ki funkcij potem ne bi prevzeli. A po vrnitvi Jankovića v Ljubljano se to ni zgodilo. Janković preprosto ni odstopil kot poslanec. Obveljalo je, da mu je samodejno prenehal mandat zaradi nezdružljivosti funkcij, ko je bil ponovno izvoljen za župana, in da zaradi tega niso potrebne volitve. Enako bo veljalo letos za vse morebitne župane, ki se bodo po morebitni izvolitvi za poslance odločili, da jih poslansko delo ne zanima, in se preizkusili še na županskih volitvah. Predčasnih ali rednih. Ali celo obojih.